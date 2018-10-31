«الإمارات» تسيّر «العملاقة» إلى هامبورغ وأوساكا

المصدر: دبي - البيان

وسّعت «طيران الإمارات» قائمة الوجهات التي تخدمها بطائراتها العملاقة إيرباص A380 بإضافة مدينتي هامبورغ الألمانية وأوساكا اليابانية في يومين متتاليين.

وقد استقبل مطار كانساي الدولي في أوساكا يوم 28 أكتوبر الجاري ومطار هامبورغ الدولي في 29 أكتوبر طائرتي A380 تخدمان رحلات «طيران الإمارات» المنتظمة للمرة الأولى إلى هاتين المدينتين.

ولقيت الطائرتان فور هبوطهما استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه، وأقيم احتفال في كل من هامبورغ وأوساكا بحضور وفدين من دبي ضما عدداً من مسؤولي «طيران الإمارات» ومدعوين من كبار الشخصيات، بالإضافة إلى الشركاء وممثلي وسائل الإعلام في الوجهتين.

وجاء قرار «طيران الإمارات» تشغيل طائرات A380 إلى أوساكا وهامبورغ لتلبية المتزايد على هاتين الوجهتين، فضلاً عن ارتفاع شعبية وشهرة الطائرة العملاقة بين العملاء. ويضم أسطول الناقلة 105 طائرات A380، تشغلها إلى مدن رئيسة في العالم يزيد عددها على أي ناقلة أخرى. وأصبحت أوساكا الوجهة الـ49 التي تخدمها طيران الإمارات بطائرات من هذا الطراز في حين باتت هامبورغ الوجهة الـ50.

وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت خدمة مطار أوساكا برحلات يومية في أبريل 2004، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 2.6 مليون مسافر بين أوساكا ودبي، مقر الناقلة الرئيس. وتنضم أوساكا إلى العاصمة طوكيو كوجهة أخرى في اليابان تخدمها الناقلة بطائرة من هذا الطراز.

كما تغطي خدمات الطائرة العملاقة اليوم جميع محطات طيران الإمارات في ألمانيا، وهي هامبورغ وفرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف، ما يجعل منها أكثر الدول الأوروبية استقبالاً لطائرة الإمارات الإيرباص A380 بعد المملكة المتحدة. وكانت «طيران الإمارات» قد أطلقت خدمتها إلى هامبورغ برحلات يومية في مارس 2006، وبدأت تشغيل رحلة يومية ثانية في سبتمبر 2011.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: تعد طيران الإمارات الناقلة الأولى التي تشغل رحلات منتظمة بهذا الطراز العملاق إلى هامبورغ، ونحن فخورون بتشغيل طائرتنا الـA380 الآن إلى جميع وجهاتنا في ألمانيا.

كما تتيح لنا إضافة أوساكا إلى قائمة الوجهات التي نخدمها بطائرات A380 تقديم أفضل المنتجات الجوية والعروض المبتكرة لعملائنا في اليابان، وهو ما يشكل إنجازاً بالنسبة لنا.