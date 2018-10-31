تقرير: المرأة الإماراتية تمتلك مهارات عالية في التكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير صادر عن «كي بي إم جي» أن المرأة الإماراتية تمتلك مهارات عالية في التكنولوجيا الرقمية، والقيادات النسائية الإماراتية تمتلك رؤية متطورة في قيادة دفة المشاريع، ولديهن وجهات نظر أكثر واقعية في التنبؤ بمعدلات النمو؛ مشيراً إلى أنهن يتمتعنَ بالمهارات الضرورية لقيادة عمليات التحول الرقمي في شركاتهن.

وأوضح التقرير أن 76٪ من القيادات النسائية الإماراتية كنّ على ثقة بتوقعات النمو في شركاتهن، في حين أن 35% فقط كنّ على ثقة من نمو الاقتصاد العالمي. وبين أن 90% كانوا على ثقة بتحقيق معدلات نمو في الشركات؛ في حين أن 67% كانوا على ثقة بنمو الاقتصاد العالمي.

وقالت كلير ماكول، شريكة ورئيسة قسم الضرائب غير المباشرة لدى «كي بي إم جي»: «يستعرض التقرير رؤى ثاقبة حول وجهات نظر القيادات النسائية تجاه المنافسة في قطاع الأعمال اليوم. وأوضح بحثنا أن القيادات النسائية عموماً يمتلكنَ وجهات نظر أكثر واقعية لتحقيق النمو المستدام».