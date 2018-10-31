واشنطن تحظر التصدير إلى شركة رقائق صينية

المصدر: واشنطن - د ب أ

حظرت الولايات المتحدة التصدير إلى شركة رقائق إلكترونية صينية تسيطر عليها الدولة، تتهمها واشنطن بسرقة الملكية الفكرية، ما يزيد من صراعها التجاري مع بكين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن شركة فوجيان جينهوا وُضعت على قائمة الشركات التي لا يستطيع الموردون الأميركيون التصدير إليها من دون ترخيص خاص، مستشهدة «بمصالح الأمن القومي».

وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن حكومة بلاده تطالب المؤسسات التجارية باحترام قوانين الدول التي تستثمر بها. وأضاف: «في الوقت نفسه، لطالما طلبنا من الحكومات الأجنبية بمعاملة الشركات الصينية بطريقة عادلة ومتوازنة»، مضيفاً أن الصين تأمل أن تعمل أميركا على تحسين العلاقات بين الدولتين.