بريطانيا تخلّد ذكرى الانسحاب من أوروبا بعملة معدنية

المصدر: لندن - البيان

كشفت وزارة المالية البريطانية أن لندن سوف تسك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين بنساً (0.6 دولار) لتخليد ذكرى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ربيع 2019.

وقالت إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعد واحداً من بين سلسلة من اللحظات التاريخية مثل أولمبياد 2012 وقرار الانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت موجودة قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي، في العام 1973، وذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

جاءت هذه الأنباء في مقطع مصور على حساب وزارة المالية على تويتر ظهرت فيه قطعة معدنية سباعية الجوانب مغطاة بالفضة من فئة 50 بنساً كتب عليها شعار: «السلام والازدهار والصداقة مع كل الدول».