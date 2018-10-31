«بلاي ستيشن» يدعم مبيعات «سوني»

المصدر: طوكيو - د ب أ

رفعت شركة «سوني» توقعاتها للأرباح بصورة كبيرة للعام المالي الحالي على خلفية المبيعات القوية لـ«بلاي ستيشن».

وعززت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام الذي بدأ في مارس إلى 870 مليار ين (7ر7 مليارات دولار) مقابل توقعاتها قبل ثلاثة أشهر بتحقيق أرباح تشغيلية بـ670 مليار ين، وذلك بفضل التحسن في قطاعي الموسيقى والألعاب.

كما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح إلى 705 مليارات ين مقابل 500 مليار ين. كما عدلت توقعاتها للمبيعات إلى 7ر8 تريليونات ين مقابل 6ر8 تريليونات ين.

وبالنسبة للربع من يوليو وحتى سبتمبر، حققت الشركة، المصنعة لهواتف إكسبيريا الذكية، أرباحا تشغيلية بـ5ر239 مليار ين بارتفاع بـ3ر17% عن الفترة نفسها من العام السابق. كما حققت الشركة أرباحاً صافية بـ173 مليار ين في هذا الربع، مقارنة بـ9ر130 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.