الصين تناقش ثقافة الإنترنت في ديسمبر

المصدر: بكين - أ.ش.أ

أعلنت الصين أمس عن تنظيم المؤتمر الرابع لثقافة الإنترنت في العاصمة بكين يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.

وسيناقش المؤتمر، الذي تنظمه المجموعة الصينية لألعاب الرسوم المتحركة والمكتب الثقافي لبلدية بكين، تحول وتطور الصناعات الثقافية والأشكال الجديدة لثقافة الإنترنت والاتجاهات الجديدة للرقمنة.

وسوف يتضمن المؤتمر 4 منتديات تركز على الابتكار وتحول ثقافة الإنترنت، ومستقبل ألعاب الرسوم المتحركة، وتكامل الثقافة والسياحة، ومقاطع الفيديو على الإنترنت. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بأسلوب مسرحي بمساعدة التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك شاشة عرض ثلاثية الأبعاد.