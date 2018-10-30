«شاومي» تبيع 100 مليون هاتف في 10 أشهر

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت شاومي عن مبيعات بلغت 100 مليون هاتف في 10 أشهر، وبلغت نسبة ارتفاع المبيعات 43%، لتكون بذلك الشركة المصنفة في المرتبة الرابعة عالمياً قريبة من المنافسة على المراتب الأولى مستقبلاً أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت شركة الأبحاث IDC، أن نسبة مبيعات شاومي شهدت ارتفاعاً بنسبة 49% في الربع الثاني، على عكس انخفاض ملحوظ بنسبة 1.8% بالنسبة للمبيعات العالمية، ليضعها الارتفاع الجديد في المرتبة الرابعة خلف كل من سامسونغ وهواوي وآبل، ومتفوقة على أوبو التي حصدت المرتبة الخامسة. ومن المعروف أن شاومي تواجه منافسة شرسة في السوق الصيني من الشركات الصينية الأخرى التي باتت في مضمار المنافسة العالمي.