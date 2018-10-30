«كوالكوم» تطالب «أبل» بدفع 7 مليارات دولار عن سرقة حقوق ملكية فكرية

المصدر: سان فرنسيسكو - وكالات

كشفت شركة «كوالكوم» في جلسة عقدت أمام محكمة أميركية أن شركة «أبل» مدينة لها بـ7 مليارات دولار عن مدفوعات حقوق الملكية، وهذا الادعاء هو الأحدث في سلسلة من الاتهامات بين الشركتين، في حين تقول صانعة الرقائق: إن أبل تتخلف عن سداد بعض الرسوم، فإن أبل تجادل بأن كوالكوم تلقي اتهامات غير عادلة.

وكانت «كوالكوم» قد أقامت دعوى انتهاك براءات الاختراع، وطلبت فيها حظر أجهزة الآيفون، مدعية الاستخدام غير المشروع وغير العادل لتقنية صناعة الرقائق الخاصة بها.

وفى شهر سبتمبر الماضي، قالت كوالكوم إنها تمتلك أدلة على أن أبل سرقت كود مصدرها وسلمته لشركة إنتل، وهو الأمر الذي أعطى الشركة المنافسة قدرات أعلى في السوق، وقالت إن مثل هذا التصرف يلحق بالشركة أضراراً لا يمكن إصلاحها ويجب ألا يسمح باستمراره.

ولم يقف الصراع عند هذا الحد، بل مع بداية العام 2018 الحالي أصدرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة على كوالكوم بسبب منحها شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون مبالغ مالية مقابل استخدام الشرائح التي تصنعها فقط، واستبعاد منافسين مثل إنتل.

وخلال الأيام الماضية قالت كوالكوم إن أبل امتنعت عن دفع رسوم لشركة كوالكوم منذ بداية النزاع الأخير، وفى أبريل الماضي أفيد بأن شركة أبل ومورديها امتنعوا عن دفع مليار دولار من رسوم استخدام بعض براءات الاختراع.