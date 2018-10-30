شركات عالمية تتسابق لعرض أحدث ألعاب الفيديو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) فعاليات معرض «جيمز كون الشرق الأوسط» أكبر فعالية لألعاب الفيديو في المنطقة؛ حيث بلغ عدد زواره أكثر من 18000 زائر بزيادة سنوية بلغت 100%. وتسابقت شركات عالمية لعرض أحدث ابتكاراتها في ألعاب الفيديو.

وقالت سوزي باليت، نائب الرئيس التنفيذي لقسم فعاليات المستهلكين لدى (إنفورما) المنظمة للمعرض: «أكد المعرض مكانته كفعالية إقليمية رائدة في مجال ألعاب الفيديو؛ حيث حظي باهتمام جميع ممارسي هذه الألعاب من مختلف أنحاء المنطقة. وتطورت الفعالية حالياً لتصبح وجهة مناسبة لجميع أفراد العائلة تضم العديد من النشاطات، بدءاً من بطولات الألعاب على الإنترنت ووصولاً إلى ألعاب الطاولة. ونظراً لهذا الإقبال والنجاح الكبيرين لهذه الفعالية، ستواصل إنفورما تنظيم هذه الفعالية في الأعوام المقبلة».

شغل المعرض مساحة 100 ألف قدم مربعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقدمت دورة هذا العام العديد من البطولات المثيرة والمسابقات والإصدارات الجديدة من الألعاب من بعض أكبر شركات البرمجيات ومطوري الألعاب ومصنعي أجهزة الألعاب والكومبيوتر في العالم.

وتضمنت أبرز أحداث الفعالية ثلاثة تحديات مختلفة في لعبة Fortnite من شركة «ديل» وتحدٍ للحواس في جناح «بلاي ستايشن في آر» من «سوني» وعشرات الفرص لتجربة ألعاب جديدة ومشاهدة أفلام أنيمي جديدة معربة ومنصة «أنيفيست» الجديدة المخصصة للثقافة والفنون اليابانية.

وقال راشد مقعد، المتحدث باسم شركة «بانداي نامكو» المشاركة في المعرض: «اخترنا جيمز كون الشرق الأوسط ليكون منصة تقديم الألعاب الجديدة نظراً لكونه فعالية رائعة من حيث الجودة والأمن والجو العام. وشهدت هذه الفعالية المميزة طرحنا لأكبر الإصدارات، فضلاً عن الإقبال الكبير على لعبة Jump Force».