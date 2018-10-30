«مارشملو 6.0» الأكثر انتشاراً على هواتف أندرويد

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «غوغل» على صفحة نظام أندرويد أن نسخة مارشملو هي الأكثر انتشاراً بين أصحاب هواتف أندرويد، كاشفة في الوقت نفسه عن ارتفاع في نسبة استخدام نسختي نوغا وأوريو.

وبحسب إحصاء، فإن نسخة مارشملو 6.0 توجد على 21.3% من هواتف أندرويد، فيما كانت النسخة اللاحقة نوغا 7.0 الثانية من حيث الانتشار بنسبة 18.1%، أما تحديث نوغا 7.1 فقد تواجد على 10.1% من الأجهزة، أي أن نسختي نوغا معاً تشكلان 28.2%.

أما نظام نسخة أوريو 8.0 فقد تواجدت على 14.0% من الأجهزة، فيما تواجد تحديث النسخة 8.1 على 7.5%. أما بالنسبة للنسخ السابقة، فقد كان لوليبوب 5.0 موجوداً على 3.5% من الأجهزة، وتحديثه 5.1 على 14.4% من الأجهزة.

ولم يظهر في الإحصاء أي أرقام لنسخة أندرويد باي 9.0 الأخيرة كون الإحصاءات لا تشمل النسخة التي نسبتها أقل من 0.1%، وبما أن النظام بدأ للتو بالظهور على الأجهزة الرائدة فربما سيكون هناك وقت حتى يدخل الإحصاءات العام المقبل.