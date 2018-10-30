«أبل» تطرح اليوم أجهزة جديدة

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

تعلن «أبل» عن جهاز آيباد برو جديد بمنافذ USB-C، وهو جهاز كمبيوتر محمول بقياس 13 بوصة مخصص ليحل محل جهاز ماك بوك اير، إضافة إلى التحديثات التي طال انتظارها إلى جهاز «ماك مينى»، وذلك سيكون خلال حدث سيعقد اليوم.

ونقلت «بلومبرغ» عن محللين أن جهاز آيباد برو سيحصل على إعادة تصميم، ما يمنحه شاشة عرض من الحافة إلى الحافة، ومعرفاً للوجه، ومنفذ USB-C، وستكون تغييرات ضخمة، حيث إنها ستكون أول مرة تستعيض فيها شركة أبل بمنفذ «لايتنينج» لصالح معيار USB-C.

وستفتقر أجهزة iPad الجديدة إلى زر الـhome، وستحصل على شريحة من إنتاج أبل، وهو أمر لم يكن موجوداً في جهاز iPad من قبل.