مشكلات برمجية في هاتف بيكسل 3

المصدر: نيويورك - وكالات

بعد أن كشفت «غوغل» عن أحدث هواتفها الذكية «بيكسل 3»، الشهر الماضي، تواجه الشركة ظهور مشكلات برمجية في الهاتف الأحدث، بشكل يشابه ما حدث مع هاتفي «بيكسل 2» و«بيكسل 2 إكس إل» العام الماضي.

ولطالما تغنت الشركة العملاقة بالميزات الثورية في الهاتف الجديد، مثل الخاصية الأحدث، وهي الحد من الإزعاج الكبير، الذي يتعرض له المستخدمون بميزة «مكالمة الشاشة». وظهرت في الهاتفين الجديدين مشكلات متعلقة بالصوت وإدارة الذاكرة، إلى جانب مشكلات برمجية أخرى، حيث يعاني «بيكسل 3» و«بيكسل 3 إكس إل» من مكبرات الصوت الأمامية «ستريو» بسبب اختلاف الحواف العلوية والسفلية للهاتف.