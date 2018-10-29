خاصية في «غوغل مابس» لمتابعة عروض المتاجر

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تعتزم خدمة «غوغل مابس» إضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدم متابعة عروض متاجر التجزئة ومعارض وفاعليات الشركات وغيرها من الأحداث ذات الصلة، وذلك على غرار خاصية «المتابعة» التي يوفرها موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أنه يمكن للمستخدم البحث عن الشركة أو المتجر أو حتى المقهى الذي يريد متابعة أنشطته، ثم ينقر زر «فولو» وهو يعني ظهور الأحداث والعروض وغيرها من التحديثات على تبويب «فور يو» على صفحة «غوغل مابس».

فعلى سبيل المثال سيعرض التبويب خبر إضافة المقهى المفضل للمستخدم مثلا نكهة جديدة إلى قائمة المشروبات التي يقدمها، أو خبر وجود تخفيضات في متجره المفضل. وقال بول كول، مدير منتجات «غوغل مابس» إن الخدمة ستتيح للمستخدمين أيضا معرفة الأنشطة الجديدة قبل افتتاحها.