«سناب تشات» يفقد 2 مليون مستخدم يومي

المصدر: دبي - سيد صالح

عانت أسهم «سناب تشات» تراجعاً حاداً في نتائج الربع الثالث للعام الجاري، والتي أعلن عنها الجمعة الماضي، حيث فقد السهم 11% من قيمته ليستقر عند 6 دولارات للسهم، ليسجل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 35%، بالمقارنة مع قيمته في ختام العام الماضي، والتي بلغت 17 دولاراً للسهم.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أن الشركة المسؤولة عن تشغيل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يحمل نفس اسمها، عزت هذا التراجع الملحوظ إلى الانخفاض المطرد في عدد مستخدمي التطبيق، حيث إن هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يشهد تراجعاً في عدد مستخدمي «سناب تشات». وأضافت «فوكس نيوز» أن التطبيق فقد حوالي 2 مليون مستخدم يومي، لينخفض عدد مستخدميه إلى 186 مليون مستخدم فقط يومياً.

وفي مكالمة هاتفية مع «فوكس نيوز»، أفاد إيفان سبيغيل، الرئيس التنفيذي لــ «سناب تشات» بأن هذا التراجع في عدد المستخدمين يعزى بدوره إلى عدم اهتمامها بمستخدمي تطبيقيها عبر نظام «أندرويد» لتشغيل الهواتف الذكية، حيث كانت تولي اهتماماً أكبر بمستخدمي التطبيق عبر نظام التشغيل «آي أو إس». وتعهد سبيغيل بتطوير تطبيق جديد سَيُحدِث ما وصفه بـ «نمو عالمي» في عدد مستخدمي «سناب تشات».