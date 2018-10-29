«ياهو» تقترح دفع 50 مليون دولار لتسوية قضية اختراق

المصدر: نيويورك - وكالات

اقترحت شركة «ياهو» دفع 50 مليون دولار لتسوية الاختراق الضخم الذي تعرضت له والذي أثر في نحو 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأميركية وأكثر من ثلاثة مليارات حساب بريد إلكتروني على الصعيد العالمي.

وكشف ملف قضائي أن الشركة اقترحت تقسيم 50 مليون دولار كتعويض على ما يقدر بنحو 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، كما سيغطي هذا ما يصل إلى 35 مليون دولار من أتعاب المحاماة المتعلقة بقضية الدعوى الجماعية. وسيتم تزويد المستخدمين المتأثرين في الولايات المتحدة بخدمات مراقبة الائتمان مدة عامين.

كما قامت الشركة بالحديث بالتفصيل عن التعويضات التي ستمنحها للشركات الصغيرة والأفراد بحيث يمكنهم المطالبة بالتعويضات عن التكاليف التي كان عليهم تحملها بسبب الاختراق. ويمكن أن ترتبط هذه التكاليف بسرقة الهوية وتأخر دفع الضرائب وغير ذلك. كما سيتمكن العملاء الذين دفعوا مقابل خدمات البريد الإلكتروني المدفوعة من «ياهو» من استرجاع 25 من قيمة الأموال التي دفعوها.