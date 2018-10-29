10 فوائد مرتقبة لسكان «المدن الذكية»

المصدر: إعداد - وائل اللبابيدي ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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ذكر تقرير صدر مؤخراً عن «معهد ماكنزي العالمي» حول المدن الذكية، أن تطبيقات المدن الذكية قادرة على إنقاذ حياة 30 إلى 300 شخص سنوياً في مدينة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وأن حلول المدن الذكية تعزّز نوعية حياة السكان في المدن.

1

30 % - 40 % جرائم أقل

2

8 % - 15 % انخفاض في تكلفة مكافحة الأمراض

3

15 - 30 دقيقة اختصار وقت التنقلات اليومية

4

25 - 80 ليتراً وفورات استهلاك المياه لكل شخص

5

15 % - 30 % زيادة في سرعة التجاوب مع حالات الطوارئ

6

10 % - 15 % خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة

7

30 - 130 كيلوغراماً خفض إنتاج النفايات غير القابلة للتدوير للشخص الواحد سنوياً

8

8 % - 15 % الحد من الآثار الصحية السلبية الناجمة عن تلوث الهواء

9

6 تريليونات دولار حجم ما يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إضافته للاقتصاد العالمي كل عام

10

تعزيز إنتاجية قطاعات التجزئة والصناعة والنقل

المصدر: البيان - «معهد ماكنزي العالمي»