«غوغل» نحو السيطرة على البريد الإلكتروني بـ1.5 مليار مستخدم

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

أعلنت شركة غوغل أن عدد مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها Gmail وصل إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، ويأتي هذا بعد ثلاث سنوات من إعلان الشركة عن أن عدد مستخدمي الخدمة اجتاز مليار مستخدم نشط.

وتؤكد خدمة Gmail بذلك أنها لا تزال ثابتة في طريقها إلى الهيمنة على عالم البريد الإلكتروني، وقال الحساب الرسمي للشركة على تويتر: إن خدمة Gmail جمعت 500 مليون مستخدم في السنوات الثلاث الماضية.

والأرقام الجديدة التي أعلنت عنها غوغل تعني أنه يوجد حساب Gmail نشط واحد لكل خمسة أشخاص، لكن هذا لا يعني أن هناك بالفعل ملياراً ونصف المليار شخص يستخدمون الخدمة، لأنه يمكن لشخص واحد أن يمتلك ثلاثة أو أربعة حسابات، وحتى مع ذلك هذا العدد ضخم للغاية، ويعكس شعبية خدمة غوغل.