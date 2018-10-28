«مايكروسوفت» تزيح «أمازون» في سباق التريليون دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

تفوقت شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للتقنية، على مواطنتها «أمازون» للتسوق الشبكي في القيمة السوقية، بعد نتائج الربع الثالث، التي أعلنت أول من أمس، لتصبح «مايكروسوفت» ثاني أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية.

وبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، ارتفعت قيمة «مايكروسوفت» السوقية لتصل إلى 807.5 مليارات دولار، بينما فقدت «أمازون» 7.8 في المئة من قيمتها في تداولات الجمعة الماضي، في أسوأ يوم لها في البورصة منذ 24 أكتوبر 2014، على خلفية حركة تصفية واسعة النطاق للأسهم، لتتراجع قيمتها إلى 803.28 مليارات دولار، فيما فقد مؤسسها ومالكها، جيف بيزوس، 11 مليار دولار من ثروته الشخصية في نفس اليوم، نتيجة تراجع قيمة أسهم شركته. وباتت الشركتان تلاحقان مواطنتهما «آبل»، التي تستأثر حالياً بلقب الشركة الأميركية الأعلى قيمة، في سباق التريليون دولار.

وكانت قيمة «آبل» السوقية قد بلغت التريليون دولار في أغسطس الماضي، بينما تجاوزت القيمة السوقية لـ «أمازون» حاجز التريليون خلال الشهر الماضي، قبل أن تتعرض للتراجع الأخير.

ويعد هذا التفوق لـ «مايكروسوفت» في القيمة السوقية على «أمازون» هو الأول منذ أبريل الماضي.