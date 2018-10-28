استطلاع «البيان الاقتصادي»: إقبال متوقع على خدمات الجيل الخامس

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، عن إقبال متوقع من جانب الأفراد على اقتناء خدمات تقنية الجيل الخامس للاتصالات.

وكان نص سؤال الاستطلاع: «هل أنت مهتم بالحصول على خدمات شبكة الجيل الخامس المزمع إتاحتها للأفراد في 2019؟»، وجاء في نتيجته على موقع «البيان الإلكتروني» أن 62% من المستطلعة آراؤهم سيتجهون إلى اقتناء خدمات الجيل الخامس بمجرد طرحها للمستهلكين في الدولة العام المقبل، بينما ارتفعت النسبة إلى 64% عبر «تويتر» وزادت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع إلى 74% عبر «فيسبوك».

وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» و36% عبر «تويتر»، و26% عبر «فيسبوك» عن عدم اهتمامهم بتبني خدمات الجيل الخامس.

وأكد خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«البيان الاقتصادي»، أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستشكل ثورة في عالم تكنولوجيا الاتصالات، وبمجرد توافرها عبر الهواتف الذكية سيؤدي ذلك إلى سرعة تحميل بيانات عبر الهاتف أسرع بـ20 ضعفاً من سابقاتها من الجيل الرابع.

وأضاف الخبراء أن التقنية الجديدة تسمح للمستخدمين بتحميل رسائل «فيديو» عالية الجودة في ثوانٍ معدودة، وتبشر بسرعة تبلغ بالمتوسط واحد جيجابت في الثانية على الأقل. ولفتوا إلى أن المزايا الحقيقية للتقنية من شأنها تسهيل وسائل تكنولوجية جديدة كلياً، مثل السيارات ذاتية القيادة، والعلاج عن بعد، وتطبيقات أخرى لا يمكن لمعايير بيانات الهواتف المتحركة الحالية دعمها.

وتعد تقنية الجيل الخامس العامل الرئيس في تمكين الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، وتستطيع التعامل مع حجم كبير من الاتصال والبيانات في الوقت نفسه، وفي أي منطقة جغرافية نظراً للنطاق الترددي المتطور.

وستمكّن التقنية المتطورة المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح دون انقطاع بتقنية (4 K )، علاوة على تجربة استثنائية لألعاب الفيديو بتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وذكر الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس، «اتصال المجموعة» في مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، في تصريحات سابقة، أن التقنية ستكون متاحة للمشتركين من الأفراد حال توافر أجهزة الهواتف النقالة الداعمة للخدمة بصورة تجارية العام المقبل، والإعلان عن المعايير الدولية المحددة لعمل شبكات الجيل الخامس.