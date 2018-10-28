«دبي مول» 10 سنوات من النجاح الاستثنائي في تجارة التجزئة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يحتفل «دبي مول» بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه عبر باقة استثنائية من البرامج والأنشطة المميزة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر 2018.

وقال تقرير نشره موقع «كروس رودز توداي»: يحتفل دبي مول بعقد مجيد، واضعاً خلال مسيرته معايير جديدة ومحولاً تجارة التجزئة العالمية.

وعلى مدى العقد الماضي، أضفى دبي مول قيمة هائلة للإمارة، مستحدثاً أكثر من 10 آلاف فرصة عمل ومحفزاً نمو قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات والترفيه.

واستقبل «دبي مول» أكثر من 80 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، ما يجعله الوجهة الأكثر شعبية في العالم.

وهذه الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة لنحو 2.5 مليار شخص تقع في منطقة رفد سياحية عالمية تبعد أربع ساعات طيران فقط عن المدينة، وهي بمثابة محرك للسياحة الداخلية.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «إن الأثر الاقتصادي لدبي مول كان واسع النطاق، ولا يقتصر دوره على تحويل قطاع التجزئة فحسب، بل إلى خلق محاور جديدة في قطاعات التسلية والترفيه والضيافة».