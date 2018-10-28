شركات ومؤسسات الإمارات الأكثر اهتماماً برفاه الموظّفين

المصدر: دبي - البيان

فازت العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية في الإمارات، ومنها «دو» و«سياحة أبوظبي» و«ماجد الفطيم للتجزئة» و«بنك دبي الإسلامي»، و«المشرق» بجوائز «ضمان» للصحّة المؤسسيّة، التي تمنح لأكثر المؤسسات اهتماماً برفاه الموظّفين. جاء ذلك وفق ما أعلنته «ميد» عن أفضل أماكن للعمل في الإمارات، التي تناولت 10 شركات تعمل في الدولة.

وقال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنيّة للضمان الصحيّ (ضمان)، وهي الراعي الرئيس لبرنامج الجوائز الوحيد الذي يسعى إلى تقدير مبادرات الصحّة المؤسسيّة في الإمارات: «عكست دورة الجوائز عاماً بعد عام تزايد الأهمية التي توليها الشركات والمؤسسات تجاه صحة موظفيها وتعزيز سعادتهم، ومن خلال تكريمنا للمبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسات، فإننا نعمل على التأسيس لبيئة تشجع المؤسّسات الأخرى لكي تحذو حذوها، وترسيخ ثقافة التميز التي تنطلق من مبدأ التركيز على أهم عنصر في المؤسسات، وهم موظفوها».

وقد فازت شركة كانون الشرق الأوسط بجائزة أفضل مكان عمل للعام، حيث بذلت جهوداً جبّارة على مستوى التحديثات وأعمال التجديد كجزء من المبادرات الهادفة إلى تعزيز راحة الموظفين وإنتاجيتهم، إضافة إلى قدراتهم الإبداعيّة. وحازت ماجد الفطيم للتجزئة على جائزة ضمان للأداء المؤسّسي في مجال الصحة (فئة المؤسّسات)، في حين فاز «بنك دبي الإسلامي» بجائزة أكبر تأثير من ضمان. ومن بين الفائزين الآخرين شركة الاتصالات العملاقة (دو) التي حصلت على جائزة مبادرة الصحة والسلامة للعام، إضافة إلى «المشرق»، التي فازت بجائزة مشاركة الموظف في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام.

كما تمّ منح جائزة السعادة المؤسسيّة في القطاع الخاص إلى تريستار ترانسبورت، وفي القطاع العام فازت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث فازت تانيا لوش، المسؤولة عن أداء الأشخاص والمشاريع، على جائزة أفضل قائد في مجال الصحّة المؤسسية للعام.