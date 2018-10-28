«مايكروسوفت» تستحوذ على «غيت هب»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشف تقرير صحفي أميركي استحواذ شركة «مايكروسوفت» على منصة «غيت هب» «GitHub» رسمياً، فبعد موافقة مسؤولي المفوضية الأوروبية على الصفقة الأسبوع الماضي، بدا الأمر مسألة وقت فقط حتى اكتمال عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار.

وشدد نات فريدمان، المدير التنفيذي الجديد لـ«GitHub» نائب الرئيس السابق لخدمات مطوري البرامج في «مايكرسووفت» على أن GitHub ستعمل بشكل مستقل عن مالكها، وأشار إلى أن المنصة سوف تستمر في دعم المطورين بغض النظر عن الأدوات التي يختارونها للقيام بمهمتهم، إذ بإمكانهم اختيار خدمات أمازون عبر الويب، وخدمات Azure Cloud من مايكروسوفت.

وأوضح فريدمان أن GitHub لديها ثلاثة أهداف أساسية، هي ضمان أن المنصة هي أفضل خيار للفرق والمجتمعات المنتجة، وجعل المستودع في متناول كل مكان وتعزيز الأداء والموثوقية والأمن، كما أن هناك خططاً لتحسين البحث والإشعارات وكيفية استخدام GitHub على الهواتف.