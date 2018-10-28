«فاناك»: اسم الإمارات يقترن بالانتعاش الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مؤسسة «فاناك» الهولندية أن اسم الإمارات اقترن بالانتعاش الاقتصادي، وأن مدنها، خاصةً دبي، صارت معروفة على مستوى العالم بمراكز التسوق العصرية الفريدة من نوعها، ومعالمها العقارية المدهشة ومشروعاتها التجارية الضخمة.

وأصدرت المؤسسة المتخصصة في إجراء الدراسات والتحليلات عن دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقريراً شاملاً عن الإمارات، تناولت فيه كل جوانب الحياة في الدولة.

وبدأت «فاناك» تقريرها بالحديث عن اقتصاد الإمارات، فذكرت أن الدولة نجحت في الاستفادة من عائداتها النفطية وشبكة علاقاتها التجارية والمالية المتنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعمالة المحترفة من أصحاب المهارات العالية، لتحقق نمواً اقتصادياً بات بمثابة ظاهرة لافتة، كونه تحقق في غضون زمن قياسي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تنتهج رؤية اقتصادية مستقبلية، وهي «رؤية الإمارات 2021»، التي تهدف من خلالها إلى مواصلة مسيرة التنوع الاقتصادي التي بدأتها بالفعل من عدة سنوات، كما تهدف إلى التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وانتقل التقرير إلى الحديث عن قطاع البنية التحتية، فذكر أن الإمارات تمتلك بعضاً من أحدث البنى التحتية وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، خاصة في مجال النقل، حيث يوجد في دبي مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.