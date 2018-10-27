نساء أوروبا يعملن شهرين «مجاناً» بسبب فجوة الأجور

المصدر: بروكسل - د ب أ

ذكرت المفوضية الأوروبية أمس أنه اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل ستتوقف النساء في مختلف دول الاتحاد الأوروبي «رمزياً» عن الحصول على رواتب عن عملهن، اعتراضا على عدم مساواتهن في الرواتب بنظرائهن الذكور.

ويسلط هذا اليوم الضوء على حقيقة أن النساء ما زلن يتقاضين أقل من الرجال الذين يؤدون العمل نفسه. وفي الاتحاد الأوروبي، تتقاضى النساء رواتب أقل بنسبة 16.2 % في المتوسط عن الرجال، طبقاً لأحدث البيانات.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة فيرا جوروفا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للتوظيف ماريانا تيسن، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز في بيان: «النساء والرجال متساوون. إنها واحدة من القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان: «لكن النساء ما زلن يعملن فعلياً شهرين سنويا دون مقابل، مقارنة بزملائهن الذكور. لا يمكن أن نقبل هذا الوضع بعد الآن».

وحثّ مفوضو الاتحاد الأوروبي أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل على الموافقة على مبادرات طرحتها المفوضية الأوروبية، تهدف إلى معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، على سبيل المثال، عبر تحسين حقوق الزوجين العاملين.