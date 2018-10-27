«رولز رويس» تتعثر في تسليم محركات «ترينت 7000» لـ «إيرباص»

المصدر: نيويورك - الوكالات

قالت «رولز رويس هولدنجز» إنها تواجه عقبات في إنتاج محرك الطائرة النفاثة «A330neo» لشركة «إيرباص إس إي»، بينما تسرع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إلى تلبية التسليمات المستهدفة للعام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها ستسلم عشرة محركات فقط من طراز «ترينت 7000» بنهاية أكتوبر الجاري إثر تحديات فنية وتشغيلية واجهتها، وهو عدد أقل بكثير من المتفق عليه مع «إيرباص»، الذي يبلغ 30 محركاً، ومن ثم قد تسلم خمس عشرة طائرة كبيرة الحجم إلى شركة الطيران بنهاية العام.

وربما يُلقي تعثر مصنع «رولز رويس» بأعباء جديدة على الشركة التي تعاني حالياً من أخطاء في تصميم محرك «ترينت 1000» المسؤول عن تشغيل طائرات «بوينج» من طراز «787 دريملاينر».

ومن المتوقع إطلاق طائرة «A330neo» في الأسابيع المقبلة بعد حوالي عام من الموعد المبدئي.