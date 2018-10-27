«دو» تطرح «آيفون إكس آر» لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن توفيرها هاتف «آيفون إكس آر»، أحدث ابتكارات «آيفون» في عالم الهواتف الذكية، لعملائها في دولة الإمارات.

ويأتي الهاتف الجديد مع العديد من التقنيات الفريدة التي يتميز بها «آيفون إكس إس» بما في ذلك التصميم المكوّن من الزجاج والألمنيوم على امتداد الشاشة، ويتميز الهاتف بشاشة عرض تغطي كامل واجهة الجهاز مقاس 6.1 بوصات من نوع Liquid Retina والتي تعد من أكثر شاشات LCD تطوراً في الهواتف الذكية، حيث تدعم الألوان العريضة وخاصية True Tone للحصول على تجربة مشاهدة بألوان تقارب الطبيعة.

ويأتي آيفون «آيفون إكس آر» أيضاً مع الشريحة الأذكى والأقوى A12 Bionic، مع الجيل الجديد من المحرك العصبي المعزز بتقنية التعلم الآلي المتطورة في التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الواقع المعزز. إضافة إلى ذلك يوفر الهاتف لمستخدميه نظام الكاميرا الجديد TrueDepth وخاصية التعرف على الوجه الأسرع، مع نظام كاميرا متطور يعمل على إنشاء صور درامية باستخدام عدسة كاميرا واحدة.

ويتميز الهاتف بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، ويأتي بستة ألوان ويمتاز التصميم الجديد للهاتف بمقاومته للرطوبة والماء مع معيار المقاومة IP67 إضافة إلى كونه محمياً ضد انسكاب السوائل بما في ذلك القهوة والشاي والصودا.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا توفير «آيفون إكس آر» الجديد من «أبل» لتمكين عملائنا من الاستمتاع بالخصائص والتقنيات الفريدة التي يقدمها.