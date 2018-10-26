«بوينغ» تفتتح أول مصانعها الأوروبية شمالي بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

افتتحت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات أول من أمس، مصنعاً لها في أوروبا، وذلك في مدينة شيفيلد شمالي إنجلترا، حيث تعتزم إنتاج مكونات لأنظمة التحكم لطائرات الركاب.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى إنتاج الآلاف من القطع شهرياً للتصدير إلى مصنع تجميع بوينغ في بورتلاند بالولايات المتحدة، فور وصول «مصنع الصناعات التحويلية المتطور» في شيفيلد إلى طاقته الإنتاجية الكاملة. وقالت جانيت راموس نائبة رئيس الشركة للتصنيع: «هذا مثال رائع على كيفية إشراك المواهب العالمية من أجل تقديم قيمة أكبر لعملائنا».

وأضافت راموس: «في بوينغ شيفيلد، نبني على علاقات طويلة الأمد وخبرة التصنيع في المنطقة لتعزيز نظامنا الإنتاجي ومواصلة ربط وحماية واستكشاف وحفز الابتكار في مجال الطيران والفضاء». واعتبر جريج كلارك وزير الأعمال البريطاني أن وقوع اختيار بوينغ على شيفيلد يعكس «القدرات وتوافر العمالة الموهوبة وسلاسل التوريد الصناعية القوية» في المنطقة.