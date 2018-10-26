8.2 مليارات مسافر جوي بحلول عام 2037

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن التوجهات الراهنة للقطاع تشير إلى إمكانية تضاعف أعداد المسافرين بمستويات قياسية تصل إلى 8.2 مليارات مسافر عام 2037.

وأظهرت أحدث تقارير «إياتا» بشأن الإحصائيات المتوقعة للمسافرين جوّاً في غضون السنوات العشرين المقبلة، أن التوجّه المتزايد نحو الشرق والذي تتمحور حوله خدمات القطاع هو السبب الرئيسي لوتيرة النمو القوية. وبناء على هذه التوقعات، سيصل معدل النمو السنوي المركب إلى 3.5% على مدى العقدين المقبلين، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد المسافرين قياساً بالمستويات الراهنة.

وحذّر الاتحاد من إمكانية تقلّص آفاق النمو في مجال النقل الجوي، والمكاسب الاقتصادية المرتبطة بالطيران، فيما لو اتجهت الحكومات نحو تنفيذ تدابير حمائيّة

وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يشهد قطاع الطيران نمواً ملحوظاً من شأنه تشكيل مكاسب ضخمة للعالم. ويمكن أن تؤدي مضاعفة أعداد المسافرين جوّاً في غضون السنوات العشرين المقبلة إلى دعم 100 مليون فرصة عمل حول العالم».

تحوّل مستمر

وتشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرّك الأكبر للنمو وستعتبر سوق المصدر الرئيسية لأكثر من نصف العدد الإجمالي للمسافرين الجدد على مدى السنوات العشرين المقبلة. وتستند مستويات النمو في هذه السوق إلى مزيج من القوة المستمرة للنمو الاقتصادي، والتحسينات التي يشهدها دخل العائلات والبيانات المواتية في المجال السكاني والديموغرافي.