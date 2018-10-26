تزايد كبير لإنتاج النفط والغاز في أبوظبي

المصدر: إعداد: عبد الحي محمد - غؤافيك : محمد أبو عبيدة

نجحت أبوظبي في زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين 31% و42% على التوالي خلال السنوات السبع الماضية، لتصبح أحد المنتجين الرئيسيين في القطاع على مستوى العالم، ويعكس هذا النجاح المكانة المميزة والكبيرة التي وصلت إليها الإمارة في القطاع عالمياً.

وخلال السنوات الماضية ضخت الإمارة مليارات الدراهم في مشاريع استخراجية وتطويرية في قطاع النفط والغاز لزيادة قدرتها الإنتاجية، كما تبنت حكومة أبوظبي سياسة طويلة الأمد تستهدف تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية عبر الاستغلال الأمثل لكل قطرة نفط وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الإمارة.