إطلاق «هواوي مايت 20» إقليمياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أمس، سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة هذا العام «هواوي مايت 20» لمستخدمي الشرق الأوسط في احتفالية بدبي، شاهد الضيوف خلالها عرضاً ضوئياً عن سلسلة الهواتف الجديدة على واجهة برج خليفة.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين للشرق الأوسط «نركز على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، لإعادة صياغة مسار ثورة الهواتف الذكية، من خلال تفهم احتياجات المستخدمين».

ويأتي «هواوي مايت 20 برو» بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغا بايت وبمساحة تخزين تبلغ 128 غيغا بايت وبسعر يبلغ 3299 درهماً، بينما يبلغ سعر «هواوي مايت 20» 2599 درهماً ويأتي أيضاً بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغا بايت وبمساحة تخزين 128 غيغا بايت.

ويتميز هاتف «هواوي مايت 20 برو» مع كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغا بكسل وكاميرا الزاوية فائقة العرض بدقة 20 ميغا بكسل وكاميرا للتصوير البعيد8 ميغا بكسل ومن خلال هذه الكاميرات الثلاث ما يتيح للهاتف محاكاة أداء الكاميرات الاحترافية.

وسيتوفر الجهازان «هواوي مايت 20» و«هواوي مايت 20 برو» للبيع المباشر في متاجر البيع بالتجزئة، ومتاجر الإنترنت، ومتجر هواوي الإلكتروني حول الإمارات 8 نوفمبر المقبل.