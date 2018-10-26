الشركات الصغيرة أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

تلاحق التهديدات الإلكترونية الشركات الصغيرة، ما يتطلب قيامها بالاستعداد والتعامل مع هذه التحديات مثل أي شركة أخرى لتجنب أعمال القرصنة.

وبخلاف نظيرتها الكبيرة، قد لا تتمكن الشركات الصغيرة من إعطاء أمن تقنية المعلومات الأولوية في ظلّ تركيزها الأساسي على نمو الأعمال.

ويقدّم الجيل التالي من الحل البرمجي Kaspersky Small Office Security حماية من الجرائم الإلكترونية لا تتطلب إدارة يدوية أو خبرة تقنية.

وتتيح النسخة المحدثة من هذا الحلّ حماية موسعة للخوادم وتساعد على تحديث التطبيقات بطريقة لا تسمح للتهديدات باختراق النظم عبر الثغرات، مع تأمين الحماية للأعمال التجارية وحمايتها من البرمجيات الخبيثة ومحاولات الاحتيال المالي والتصيد وغيرها .

الأمن الإلكتروني

وتسند نحو ثلث الشركات الصغيرة جداً (32%) مهمة الأمن الإلكتروني لموظفين لا يتمتعون بالخبرة في هذا المجال، وفق ما أورد تقرير صادر عن «كاسبرسكي لاب» بعنوان «التبني السحابي مقابل المخاوف الأمنية في تنمية الشركات بأمان». لذلك من المهم أن تستخدم هذه الشركات حلولاً سهلة يمكن توظيفها وإدارتها من قبل أي شخص فيها.

وقالت «كاسبرسكي لاب»: يمكن تثبيت الحلّ الجديد في بضع دقائق.