التجارة الإلكترونية تجبر «دبنهامز» على إغلاق ثلث منافذها

المصدر: لندن- أ ف ب

أعلنت سلسلة متاجر «دبنهامز» البريطانية أمس أنها تعتزم إغلاق ثلث متاجرها في ضربة جديدة لقطاع التجزئة الذي يواجه منافسة شرسة من المتاجر الإلكترونية.

وقالت دبنهامز إنها «ستغلق 50 متجراً في غضون 3-5 سنوات» بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستغلق 10 متاجر فقط.

وقال مديرها التنفيذي سيرغيو بوتشر «كانت 2018 سنة صعبة لقطاع التجزئة».

وتابع «نحن نتخذ خطوات حاسمة لتعزيز «دبنهامز» في سوق متقلب ومليء بالتحديات... وفي نفس الوقت، نتخذ قرارات صعبة بشأن متاجر من المرجح أن يسوء أداؤها المالي مع الوقت».

وكان الإعلان متوقعاً بعد ما ذكرت تقارير أن الإجراء سيؤدي إلى خسارة نحو 4 آلاف وظيفة. وذكرت «دبنهامز» أنها سجلت خسائر 500 مليون جنيه (645 مليون دولار و566 مليون يورو) في عامها المالي حتى سبتمبر.