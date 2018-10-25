أين تقع الفلل السكنية الأكثر طلباً في دبي؟

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر غرافيك: محمد أبوعبيدة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

مثلما تشهد بعض مناطق التملك الحر تنافساً على صدارة قائمة الأكثر طلباً في سوق الشقق السكنية في دبي، فإن مناطق أخرى تشهد طلباً أعلى بالنسبة للراغبين في تملك الفلل السكنية.

وبلغ عدد الفلل المباعة 1916 فيلا منذ بداية العام بقيمة تجاوزت 4.35 مليارات درهم، وكانت الأعلى بالترتيب مناطق اليلايس 1 و 2 ووادي الصفا 5 و 6 و7 والثنية الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد.

اليلايس2

491 فيلا

وادي الصفا 5

233 فيلا

الثنية 4

232 فيلا

حدائق الشيخ محمد بن راشد

222 فيلا

اليلايس 1

128 فيلا

وادي الصفا 7

122 فيلا

وادي الصفا 6

114 فيلا