«التكييف على المالك» أفضل خيارات السكن في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة أجرتها شركة «تكييف» لحلول التبريد والطاقة، أن 66٪ من المقيمين في الإمارات يبحثون عن خيارات تغطي مصاريف التبريد عند البحث عن منزل للإيجار، وهواتجاه منتشر بشكل أكبر بين الأسر، حيث أفادت 62٪ من العائلات التي تحظى بأطفال أن فواتير التكييف هي بين أهم ثلاثة عوامل عند النظر في خيارات الإيجار.

يأتي هذا بعد الكشف عن نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركة، والذي توصل إلى أن 58٪ من المستجيبين سيستخدمون مكيفاتهم بشكل أقل إذا كان عليهم دفع الفاتورة الكاملة، رغم إدراك 74٪ منهم للأثر السلبي للاستخدام المفرط على البيئة.

الدخل والموقع

وأظهرت البيانات أن مستوى الدخل والموقع يلعبان دوراً في تعزيز هذه العادات، حيث من المرجح أن يبحث الأشخاص الذين يكسبون ما بين 30-35 ألف درهم في الشهر عن خيارات يتم فيها ضم تكاليف التكييف مع الإيجار - مع ذكر 89٪ من هذه الفئة أنه عامل رئيس، تلاها 81٪ من أولئك الذين يكسبون 8-10 آلاف، و72٪ من الذين يكسبون 25-30 ألفاً.

وأعرب 33٪ فقط من الذين يكسبون 45-50 ألفاً في الشهر، أنها ليست عاملاً رئيساً عند البحث عن خيارات الإيجار. ويعد سكان الشارقة الأكثر وعياً بالتكلفة، حيث أفاد 70٪ منهم بأنهم يبحثون عن خيار ضم الإيجار لتكاليف التبريد، يليهم سكان أبوظبي 67٪ ودبي 64٪.

وبدوره، قال طارق الغصين رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة تكيف: «نظراً للمناخ الحار في الإمارات، لا سيما في أشهر الصيف، يعتمد السكان على وحدات التكييف الخاصة بهم، للحفاظ على منازلهم مريحة وخالية من الرطوبة. ومع ذلك، من المهم جداً إيجاد طرق أكثر ذكاء وكفاءة لتبريد المنازل. وتسهم التقنيات الذكية، مثل جهاز التحكم الذكي بالتبريد «نيست» توفير الطاقة دون التضحية بجودة التبريد أو الهواء.