«جيمز كون» يمنح زواره التواصل مع أبطال ألعاب الفيديو

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض معرض «جيمز كون» الشرق الأوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث تحتضن نسخة هذا العام العديد من التحديات والبطولات والفرص الحصرية، للاطلاع على أحدث إصدارات ألعاب الفيديو، إضافة لاكتساب نصائح مهمة من أهم نجوم الألعاب العالميين وأسرار النجاح في الرياضات الإلكترونية.ويتيح المعرض لزواره فرصة الحصول على بطاقة كبار الشخصيات، والمتوفرة بكميات محدودة، ليحظوا بفرصة لقاء نجوم ألعاب الفيديو ومدوني الفيديو، مثل Syndicate وMiniminter، وسؤالهم عن أسرار النجاح في هذا المجال.

ويمثّل تكريس كل الجهود أحد أهم العناصر التي تضمن نجاح نجوم الرياضة على أرض الملعب، من حيث التزامهم بالسعي ليكونوا الأفضل مهما كان الثمن. ولعل ذات مستوى التركيز هو ما يضمن نجاح محترفي الرياضات الإلكترونية. وفي حين شهدت دورة الألعاب الآسيوية 2018 تقديم 6 رياضات إلكترونية ضمن فعالياتها، لا يزال المشوار طويلاً أمام الرياضات الإلكترونية، لتنضم إلى نادي الألعاب الأولمبية. وعلى أي حال، يمكن القول: إن نجوم هذه الرياضات يعتبرون رياضيين محترفين منذ الآن.