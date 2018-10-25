شغف البالغين بشراء الحلويات المستوحاة من الماضي

المصدر: دبي - البيان

يشهد قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة ظهور توجّه جديد للشراء، يتمثل في شغف المستهلكين البالغين بالحلويات القديمة التي كانوا يتناولونها في سنوات صغرهم وسيكون هذا التوجّه الذي يحمل اسم «كيدلتنج» (حنان البالغين لأيام الطفولة) جزءاً من «يامكس الشرق الأوسط» الفعالية المرموقة على مستوى المنطقة، والمخصصة لمحترفي صناعة الحلويات والتي ينظمها «مركز دبي التجاري العالمي» بالشراكة مع «كولنميسي» الألمانية بين 30 أكتوبر و1نوفمبر 2018.

ومن المتوقع أن يستحضر هذا التوجّه الذكريات، في حين يتيح الفرص المستقبلية الواعدة أمام تجار الجملة والتجزئة، بينما يتهافت البالغون على شراء الحلويات العصرية بلمسات قديمة أصيلة.

وتغتنم العلامة الإنجليزية- الألمانية الفاخرة «كافنديش آند هارفي» فرصة مشاركتها في يامكس الشرق الأوسط، لتسليط الضوء على مجموعتها الجديدة من الحلويات عالية الجودة بهدف ترسيخ مكانتها «علامة الحلويات المفضلة لدى البالغين من عشاق منتجاتها».