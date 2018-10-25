78 طناً إنتاج السودان من الذهب في 9 أشهر

المصدر: الخرطوم - رويترز

قالت شركة التعدين الحكومية الرئيسية في السودان إن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 78 طناً في أول 9 أشهر من العام الجاري، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12%.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97% على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية.

وبينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد ما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة.