تقنيات تحليل البيانات تعزز الابتكار داخل الشركات

المصدر: دبي - البيان

أكد 72% أن تقنيات تحليل البيانات تساعدها في تكوين بصيرة متعمقة ذات قيمة، فيما تسهم موارد تحليل البيانات لدى 60 % من الشركات في جعلها أكثر ابتكاراً، وفقاً لدراسة بحثية أجرتها شركة «ساس».وقالت 4 من كل 10 شركات إن تقنيات تحليل البيانات «تدخل في جوهر استراتيجياتها التجارية»، في حين أفاد أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم في الدراسة (35 بالمئة) بأنهم يستخدمونها في مشاريع محددة فقط. وعلى الرغم من إدراك الشركات لقيمة تحليل البيانات، وأن بوسع معظمها (65 %) قياس هذه القيمة، فإن الشركات لا تحقق أقصى استفادة ممكنة من استثماراتها في مجال تحليلات البيانات.

وثمّة سعي حاصل من الشركات، مع ذلك، للمسارعة إلى تحقيق البصيرة المتعمقة المنشودة، بوصفها أولوية، وذلك بالتزامن مع تحولها إلى التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ووجدت الدراسة أن التحليلات تغيّر الطريقة التي تمارس بها الشركات أعمالها التجارية، ولا ينطبق هذا على العمليات اليومية فقط، لأنه يحرك عجلات الابتكار أيضاً، إذ ذكر أكثر من ربع المستطلعة آراؤهم أن تحليلات البيانات ساعدتهم في إطلاق نماذج مبتكرة للأعمال.