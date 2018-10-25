«ياهو» تعوّض مستخدمين عن اختراق بيانات

المصدر: واشنطن - وكالات

وافقت «ياهو» على دفع 50 مليون دولار لتعويض 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وثلاثة مليارات حساب بريد إلكتروني عن الاختراق الأمني للبيانات في أكبر هجمة إلكترونية.

وفي خطوة تهدف إلى إغلاق القضية المرفوعة ضد شركة التكنولوجية منذ عامين، اقترحت «ياهو» سداد 50 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمئتي مليون مستخدم في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفقاً للمحكمة.

إضافة إلى ذلك، ستتكفل الشركة بسداد 35 مليون دولار أجور المحامين في الدفاع عن القضية، وستمنح المستخدمين في الولايات المتحدة خدمات مراقبة الائتمان لمدة عامين عبر «أول كلير»، بجانب خيارات تعويضية أيضاً للشركات الصغيرة والأفراد الذين تعرضوا لخسائر نتيجة الهجمة الإلكترونية.