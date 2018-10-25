تباطؤ أنشطة الشركات في منطقة اليورو

المصدر: لندن ــ رويترز

فقد نشاط الشركات في منطقة اليورو زخماً أكثر من المتوقع مع دخول الربع الأخير من العام بفعل ضعف طلبيات التوريد الذي أثر بشدة على الثقة ومن المرجح أن تكون نتائج مسح أكتوبر المخيبة للتوقعات مبعث قلق لصناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن ينهي برنامجه لشراء السندات خلال أقل من 3 شهور رغم مجموعة من المخاوف السياسية والتجارية.

ويأتي التباطؤ وسط حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ونزاع متفاقم بشأن الدين في إيطاليا واحتمالات تشديد الأوضاع المالية.

وأظهر استطلاع «رويترز» أن توقعات النمو العالمي 2019 أصبحت قاتمة للمرة الأولى، حيث عبر خبراء الاقتصاد عن قلقهم بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وقالوا إن أداء اقتصاد منطقة اليورو تجاوز ذروته. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 25 شهراً عند 52.7 نقطة.