العالم يفرح مع دبي ببدء العد التنازلي لإكسبو

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبرز تقرير لمحطة «يورو نيوز» المشهد الساحر الذي تخلل إطلاق العد التنازلي لمعرض إكسبو دبي 2020 في برج خليفة، على مرأى من العالم، قائلاً إن جموعاً غفيرة من المقيمين والسياح من جميع أنحاء العالم احتشدت ملتفة حول برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، احتفاء بتلك اللحظة التاريخية.وسارعت حشود كبيرة من الحضور إلى تسجيل تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة على لوحة الرسائل الخاصة.

وبعد العروض الموسيقية الحية، والإضاءات، والاستعراضات الراقصة من جميع أنحاء العالم، والمعارض والأنشطة الفنية، توج الاحتفال بثلاث دقائق من العروض الراقصة على برج خليفة. وتراقصت المياه من النوافير على وقع الأضواء والموسيقى، حيث قوبلت بموجة من التصفيق الحادة من قبل مئات الآلاف من الأشخاص.

وكان مقطع الفيديو الذي تم نشره مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول الاحتفالات ببدء العد التنازلي قد انتشر بشكل غير مسبوق، حيث حصد 3.36 ملايين مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، وشمل ذلك النسختين العربية والإنجليزية للفيديو على منصة يوتيوب (2.4 مليون مشاهدة)، وإنستغرام (153 ألف مشاهدة)، وتويتر (787 ألف مشاهدة)، وفيسبوك (5800 مشاهدة).

واعتمد المقطع على أسلوب إخراجي مميز مع لقطات مثيرة تحبس الأنفاس، وبدأت لقطة البداية بتصوير قافلة تسير وسط الصحراء مع عبارة: «أعظم فكرة خطرت على بال البشر، هي أنه بإمكانهم أن يغيروا العالم»، لتنتقل الكاميرا إلى مواطنة تحيك بحب قطعة قماش لم تظهر معالمها بعد لتضعها بعناية في حقيبة جلدية وتسلمها لشخص آخر، لتظهر بعد ذلك طائرة عمودية تحلّق عبر الصحراء، ثم ما لبثت أن اقتربت من قمة برج خليفة وهي تخترق السحب بشموخ.

لكن الطيار سلّم الحقيبة إلى الركاب الذين يتضح لاحقاً أنهم أعضاء في فريق المغامرات «إكس دبي»، وبعد تسلم الحقيبة وحفظها بأمان سارعوا إلى القفز فوراً من علو شاهق، ليشكّل كل منهم «طياراً نفاثاً»، وتوجهوا للتحليق عبر برواز دبي في لقطة رائعة، واستمر المقطع عارضاً أفكاراً رائعة واختتم برسالة: «العالم في طريقه إلينا.. سنتان لننطلق 20 أكتوبر 2020».