المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

تعتزم شركة «أبل» إطلاق شاحن جديد لـ «أبل واتش 4 Series» الذكية مع موصل «تايب سي»، كما وفرت الشركة الشاحن بمنفذ جديد ليكون مفيدًا لمستخدمي أجهزة «ماك بوك» المقبلة.

وأوضحت تقارير أن سعر الشاحن الجديد لن يكون رخيصاً، إذ سيبلغ سعره 29 دولاراً في الولايات المتحدة، ويأتي الشاحن مع كابل بطول 30 سنتيمتراً مع الغلاف السلكي نفسه على أجهزة الشحن الأخرى من أبل، ولا توجد أي كلمة رسمية بشأن موعد إطلاق أجهزة الشحن في مختلف دول العالم.

يذكر أن ساعة أبل الجديدة 4 Series أرق قليلاً من النسخ السابقة، وهي مدعومة بأحدث معالج S4 ثنائي النواة 64 بت، وتأتي مزودة بمستشعر قلب كهربائي لقياس إشارات المخ، كما تضم مستشعراً جديداً لمعدل ضربات القلب.