قرصنة حساب إيلون ماسك على «تويتر»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، إن موقع تويتر أغلق حسابه للاشتباه في أنه تعرض لقرصنة.

وكتب ماسك في تغريدة مساء الاثنين: «اعتقد تويتر أني تعرضت للقرصنة وأغلق حسابي». ولم توضح التغريدة السبب أو المدة التي أُغلق خلالها الحساب.

وغالبا ما يتعرض عباقرة الإنترنت وتكنولوجيا والمعلومات، وأهم مديري مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، إلى اختراقات في حساباتهم الشخصية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

فقد زعم فريق قراصنة سابقاً أنه عمد إلى اختراق حسابات مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك على موقعي تويتر وبينتريست، بالإضافة إلى الحصول على صلاحيات الوصول إلى حسابه على إنستغرام. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث زعم الفريق أنه تمكن من الوصول أيضاً إلى حساب زوكربيرج على لينكد.