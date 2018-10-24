الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

المصدر: نيويورك - وكالات

ابتكر باحثون تطبيقاً جديداً يعتمد على خوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكنه حماية الأطفال من مخاطر العنف الإلكتروني وإخفائها عن الأنظار. وتمكنت خوارزمية الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الكلمات والعبارات المرتبطة عادةً بالعنف وتمت تصفية أكثر من ثلثي التهديدات والإهانات. وقال جيليس جاكوبس إن حالات العنف التي تم اكتشافها عبر شبكة الإنترنت تميل إلى أن تكون أكثر دقة وتحتوي على عدد أقل من الكلمات أو الإهانات الواضحة.

وأضاف أن من الصعب الحصول على دقة بنسبة 100٪ لأن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها اللجوء إلى العنف على الإنترنت ضد الأطفال، لكن عبر هذه الخوارزمية يمكن أن نكتشف جزءاً كبيراً من الكلمات والعبارات التي توحي بالعنف.