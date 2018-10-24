«غوغل» تزيد أمان مستخدمي أندرويد بميزة جديدة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

طرحت غوغل ميزة جديدة سيتم من خلالها التحقق من التطبيقات التي تمت مشاركتها على أنظمة مشاركة الملفات مثل Shareit من خلال «غوغل بلاي»، نظرًا لأن المستخدمين يميلون إلى مشاركة التطبيقات على Shareit وغيرها من الأنظمة للهروب من سرعات الإنترنت المنخفضة، وهذا يجعل إمكانية تثبيت تطبيقات مزيفة عالية، ولا توجد وسيلة للتحقق من صحة التطبيق المثبت، لذا ستتحقق ميزة غوغل الجديدة من التطبيقات وتسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كان قد تم تحميل التطبيق من متجر غوغل بلاي الرسمي أم لا.

وسعت غوغل هذه الميزة للتثبيت في وضع عدم الاتصال، وهذا يعني أنه عند تثبيت تطبيق مشترك على Shareit ويكون جهازك بلا اتصال بالإنترنت، سيكون بإمكان غوغل بلاي التحقق من مصدر التطبيق.