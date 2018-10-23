«يوغوف»: شعبية «أبل» في الإمارات تتساوى مع «سامسونغ»

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج دراسة أطلقتها شركة «يوغوف براند إندكس» أن شعبية هواتف شركة «أبل» في تراجع مستمر بالإمارات وباتت تتساوى مع هواتف سامسونغ، رغم إطلاق «أبل» سلسلة جديدة من أحدث هواتفها مؤخراً ومنها «آيفون إكس» و«آيفون إكس ماكس». و

أظهرت النتائج أن علامات المؤشر لأجهزة الآيفون قد شهدت تراجعاً من 51.8 درجة في يوليو 2017 إلى 44.3 في يوليو 2018 لتنخفض بشكل أكبر كذلك إلى 41.8 درجة في منتصف أكتوبر 2018، مما جعلها متساوية مع نظيرتها سامسونغ غالاكسي التي وبالرغم من أن علامات مؤشرها هي أقل من تلك التي سجلتها آيفون العام الماضي، إلا أنها قد تراجعت بشكل بسيط فقط هذا العام (41.3 درجة في نهاية أكتوبر 2018).

وفي العام الماضي، قامت أبل بطرح آيفون 8 وآيفون 8 بلس في سبتمبر بالإضافة إلى النسخة الخاصة من «آيفون إكس» في نوفمبر الماضي بمناسبة عيد ميلاد الشركة.

وبالرغم من التحسن المؤقت للانطباعات عن الشركة خلال هذه الفترات إلا أن الانطباعات عن الشركة بشكل عام قد شهدت تراجعاً كبيراً في علامات المؤشر في الفترة ما بين منتصف نوفمبر 2017 إلى فبراير 2018. وفي حين أنها كانت قد بدأت بالتحسن نوعاً ما هذا العام إلا أن الانطباعات قد بدأت من جديد بالتراجع بعد إطلاق أحدث مجموعاتها من الهواتف الذكية.

وبما أن المؤشر هو عبارة عن مقياس مكوّن من عدة مؤشرات، فإننا إذا نظرنا إلى كل من هذه المقاييس على انفراد، يمكننا ملاحظة أن علامات سامسونغ غالاكسي بالنسبة للجودة هي أعلى على مدى الزمن من تلك الموجودة في الآيفون.

أما بالنسبة للجودة بشكل عام فقد طغت علامات آيفون على سامسونغ غالاكسي. وبالنظر إلى العلامات منذ يوليو 2017، يمكننا ملاحظة أن آيفون لايزال يعتبر أعلى جودة من سامسونغ غالاكسي لكن مع تقلّص الفارق بينهما، حيث كان الفارق 20.4 نقطة في يوليو 2017 ليصبح 8.2 نقاط في منتصف أكتوبر 2018.

وقال سكوت بوث، مدير أبحاث منتجات البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:: «مستخدمو الهواتف الذكية يتعطشون دائماً للحدث الضخم القادم لكن يبدو أنهم قد بدأوا يشعرون بالملل من التغييرات البطيئة على مدى السنوات الأخيرة.

وتشير النتائج إلى أنه وبالرغم من إطلاق أبل لمجموعة جديدة من الهواتف وبالرغم من إنفاقها الكبير على الإعلانات، إلا أن هذه الإثارة لا تصل إلى المستهلكين بنفس الدرجة التي كانت تصلهم بها في الماضي بالنسبة لهذه الشركة».