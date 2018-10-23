«مستكشفو إكسبو» يقدم للصغار أشهر الاختراعات والمخترعين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «سيمنس» كتيب قصص الأطفال بعنوان: «مستكشفو إكسبو»، وهو مصور باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 10 سنوات. يستعرض الكتيب مجموعة من أشهر الاختراعات والمخترعين خلال الدورات السابقة من إكسبو الدولي بلغة سهلة ومبسطة في رحلة ممتعة ومشوقة للأطفال عن تاريخ هذا الحدث الدولي.

وتعتبر «سيمنس» أول شريك لإكسبو 2020 دبي للبنية التحتية وخدمات التشغيل الذكية، حيث تعمل على جعل موقع الوجهة العالمية المقبلة أحد أكثر المواقع اتصالاً وتطوراً في العالم.

وقامت سيمنس بنشر كتيب «مستكشفو إكسبو» في إطار جهودها لزيادة الوعي بهذا الحدث العالمي والترويج له، وسيتم توزيع الكتيب على الأطفال والأسر في جميع أنحاء الإمارات وبعض دول الشرق الأوسط، من خلال عدة أنشطة تفاعلية عامة.

وقال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي للشركة في المنطقة: إنّ كتيب «مستكشفو إكسبو» الذي قمنا بابتكاره يأتي في إطار جهودنا لزيادة تفاعل الأطفال والمجتمع الإماراتي والعربي مع إكسبو 2020 دبي قبل إقامته بفترة كافية.

لقد صممنا هذا الكتيب بحيث يتضمن محتوى تعليمياً بأسلوب مشوق ومكافئ للطفل، بهدف زيادة الوعي بين الأطفال بالدور الذي لعبه إكسبو الدولي خلال دوراته السابقة في إبراز واستعراض الابتكارات المتنوعة ودعم الاتصال والتواصل بين كل دول العالم.

وتُزين كتيب «مستكشفو إكسبو» مجموعة من الرسومات الملونة التي أبدعتها الفنانة الإماراتية مروة هاشم، كما يتضمن نصوصاً باللغتين العربية والإنجليزية تحكي قصة أخ وأخت صغيرين وهما يحاولان العثور على إجابة للأسئلة التي طرحاها على أبيهما الذي يعمل في إكسبو 2020 دبي، حول هذا الحدث ومدى أهميته وسبب تميزه وتفرده.

وعن طريق «نظّارة» خاصة يحصلان عليها من أبيهما، ينطلق الطفلان في رحلة افتراضية في الماضي يقابلان فيها أشهر المخترعين، ويتعرفان على أهم الابتكارات التي تم الكشف عنها في الدورات السابقة من إكسبو الدولي.

ويلتقي الطفلان خلال تلك الرحلة الشيقة مع فيرنر فون سيمنس، مؤسس شركة «سيمنس»، وارنست الحموي، صانع الوافلْ السوري ومخترع بسكويت الآيس كريم، وجوستاف ايفل، المهندس المعماري الفرنسي الذي قام ببناء برج ايفل.

كما يقابل الطفلان سائق الحوامة النفاثة (الهوفر كرافت) الذي يتحدث معهما عن المواصلات، وكذلك يلتقيان مع روبوت يحكي لهما عن أهم الأجهزة الإلكترونية المتطورة.

وفي نهاية القصة، يجيب والد الطفلين عن الأسئلة التي تلقاها من طفليه في البداية، في الوقت الذي يستمتع فيه الطفلان باللعب مع أصدقاء جدد في ساحة اللعب الخاصة بعالم إكسبو الساحر. ويقول الأب لنفسه: إنّ معارض إكسبو الدولية رائعة لأنها تمنحنا فرصة ثمينة لمقابلة أشخاص متميزين وتعلم أشياء جديدة.

ورحبت علياء العلي، مدير إدارة برنامج إكسبو للمدارس، إكسبو 2020 دبي بمبادرة كتاب «مستكشفو إكسبو» من سيمنس وقالت: عمل إكسبو الدولي على إلهام الأطفال والشباب من خلال الاختراعات والابتكارات التي ساهمت فيما بعد بتشكيل مستقبلهم. يروي الكتاب هذه القصة بأسلوب ممتع يشوقهم لزيارة إكسبو في 2020 والتعرف على ما يحمله لهم.