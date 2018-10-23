تعافي نشاط السفن السياحية النيلية

المصدر: القاهرة - د ب أ

بعد أزمة استمرت سنوات، بدأ نشاط رحلات السفن السياحية في نهر النيل بمصر يتعافى مع انتعاش السياحة. وفي الوقت الحالي، تعمل أكثر من 100 سفينة سياحية في النيل، وفقاً لشركة «إف.تي.آي» الألمانية للسياحة.

وأشارت الشركة إلى أنه خلال فترة الركود التي أعقبت عام 2011، مرت أوقات كانت لا تعمل فيها سوى 30 سفينة فقط. وتشغل الشركة خلال موسم الشتاء الوشيك 20 سفينة سياحية . وتتوقع الشركة الآن ارتفاعاً بنسبة 40% سنوياً في الحجز في موسم الشتاء.

وأشارت الشركة إلى أن هناك توجهاً متزايداً نحو عطلات الشواطئ في البحر الأحمر والسياحة الثقافية. لكن لا تزال الرحلات على متن السفن المتنقلة بين الأقصر وأسوان، والتي تستغرق أسبوعاً، تحظى بالتفضيل.