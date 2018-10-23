«علي بابا» تتوسع في أوروبا عبر بريطانيا

المصدر: دبي- سيد صالح

افتتحت مجموعة «علي بابا» الصينية، مركزين للبيانات في المملكة المتحدة، لتوسيع نطاق انتشارها في مجال الخدمات الحوسبة السحابية في أوروبا.

ويُعَد المركزان، وكلاهما في العاصمة البريطانية لندن، أول وجود للمجموعة الصينية العملاقة في بريطانيا، وسيزودان العملاء التجاريين في المنطقة بدعم أمني وهندسي على مدار الساعة، وخدمات رصد ومراقبة في الزمن الفعلي.

وقال متحدث رسمي باسم مؤسسة «علي بابا كلاود»، وهي ذراع الحوسبة السحابية في المجموعة: «دشّنا المركزين، كجزء من التزامنا بمواصلة التوسع في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد تدشين مركزينا السابقين في فرانكفورت ودبي».