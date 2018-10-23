«فيسبوك» تسعى لشراء شركة أمن

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

تخطط شركة «فيسبوك» لشراء شركة أمن إلكترونية رئيسية، وقد قدمت بالفعل صفقات لشركات متعددة. وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء المرشحين، فإن من المرجح أن يقوم الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج وفريقه بشراء برامج يمكن أن تندرج فى الخدمات الحالية للموقع.

وأفادت تقارير بأنه ليس من المؤكد اقتراب «فيسبوك» من إتمام الصفقة، على الرغم من أنها قد تغلق عملية الشراء بحلول نهاية عام 2018. ويمكن أن يساعد استحواذ «فيسبوك» على هذه الشركة الأمنية في تعزيز دفاعاتها، وتحسين خبرتها وتقليل فرص ارتكاب خطأ يهدر الملايين من المستخدمين.